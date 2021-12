Slayers Unleashed codes: free rerolls and boosts [December 2021]

Slayers Unleashed, a Roblox game inspired by the hit anime series Demon Slayer, is hot on the scene. Here we have collected all working Slayers Unleashed codes to boost your gameplay.

All of these codes provide tons of free rolls, rerolls, boosts and point resets. And they're all free. What are you waiting for? Get stuck in with these official Slayers Unleashed codes.

Active Slayers Unleashed codes

Here are all of the working Slayers Unleashed codes that are currently available. Yeah, the look odd, but we promise that that's how they are meant to look:

;code 15mindropzz! - drop boost

- drop boost ;code 15minDROPZZZ! - 15-minute drop rate boost

- 15-minute drop rate boost ;code 15minEXP! - 15-minute EXP boost

- 15-minute EXP boost ;code 190kbreath1 - breathing roll

- breathing roll ;code 190kbreath2 - breathing roll

- breathing roll ;code 190kdem0n1 - demon art roll

- demon art roll ;code 190kdem0n2 - demon art roll

- demon art roll ;code 2xDROPPP - double drop rate for 15-minutes

- double drop rate for 15-minutes ;code 2xEXPPP - double EXP for 15-minutes

- double EXP for 15-minutes ;code b0nusEXPP - 15-minute EXP boost

- 15-minute EXP boost ;code b3astMark1 - mark reset

- mark reset ;code b3astMark2 - mark reset

- mark reset ;code b3astMark3 - mark reset

- mark reset ;code b3astMark4 - mark reset

- mark reset ;code b3astMark5 - mark reset

- mark reset ;code bbMARK1 - mark roll

- mark roll ;code bbMARK2 - mark roll

- mark roll ;code bbMARK3 - mark roll

- mark roll ;code bbMARK4 - mark roll

- mark roll ;code beastdem0n1 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n10 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n2 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n3 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n4 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n5 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n6 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n7 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n8 - demon art roll

- demon art roll ;code beastdem0n9 - demon art roll

- demon art roll ;code bigboidrops - 15-minute drop rate boost

- 15-minute drop rate boost ;code bigboiEXPP - 15-minute EXP boost

- 15-minute EXP boost ;code clanch4angel1 - clan roll

- clan roll ;code clanch4angel2 - clan roll

- clan roll ;code clanch4angel3 - clan roll

- clan roll ;code clanch4angel4 - clan roll

- clan roll ;code clanch4angel5 - clan roll

- clan roll ;code clann1! - clan reroll

- clan reroll ;code clann10! - clan reroll

- clan reroll ;code clann2! - clan reroll

- clan reroll ;code clann3! - clan reroll

- clan reroll ;code clann4! - clan reroll

- clan reroll ;code clann5! - clan reroll

- clan reroll ;code clann6! - clan reroll

- clan reroll ;code clann7! - clan reroll

- clan reroll ;code clann8! - clan reroll

- clan reroll ;code clann9! - clan reroll

- clan reroll ;code claNNN1 - clan roll

- clan roll ;code claNNN2 - clan roll

- clan roll ;code ClanREESET1 - clan roll

- clan roll ;code ClanREESET2 - clan roll

- clan roll ;code ClanREESET3 - clan roll

- clan roll ;code ClanREESET4 - clan roll

- clan roll ;code ClanREESET5 - clan roll

- clan roll ;code CR4ZYD3MON1 - demon art roll

- demon art roll ;code CR4ZYD3MON2 - demon art roll

- demon art roll ;code CR4ZYD3MON3 - demon art roll

- demon art roll ;code CR4ZYD3MON4 - demon art roll

- demon art roll ;code d3m0ntime1 - demon art roll

- demon art roll ;code d3m0ntime2 - demon art roll

- demon art roll ;code DEMONOPP1 - demon art roll

- demon art roll ;code DEMONOPP2 - demon art roll

- demon art roll ;code DEMONOPP3 - demon art roll

- demon art roll ;code DEMONOPP4 - demon art roll

- demon art roll ;code DEMONOPP5 - demon art roll

- demon art roll ;code doubleClan1 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan10 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan2 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan3 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan4 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan5 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan6 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan7 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan8 - clan reset

- clan reset ;code doubleClan9 - clan reset

- clan reset ;code dreamon1! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon10! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon2! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon3! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon4! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon5! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon6! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon7! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon8! - demon art roll

- demon art roll ;code dreamon9! - demon art roll

- demon art roll ;code dropp_booster - 15-minute drop rate boost

- 15-minute drop rate boost ;code DROPwooo1 - drop boost

- drop boost ;code DROPwooo2 - drop boost

- drop boost ;code dualp0wer1 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer10 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer2 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer3 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer4 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer5 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer6 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer7 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer8 - breathing roll

- breathing roll ;code dualp0wer9 - breathing roll

- breathing roll ;code elfman1 - clan roll

- clan roll ;code elfman2 - clan roll

- clan roll ;code exp_booster - 15-minute EXP boost

- 15-minute EXP boost ;code faction_clan1 - clan roll

- clan roll ;code faction_clan2 - clan roll

- clan roll ;code faction_clan3 - clan roll

- clan roll ;code faction_clan4 - clan roll

- clan roll ;code faction_clan5 - clan roll

- clan roll ;code factionDemon1 - demon art roll

- demon art roll ;code factionDemon2 - demon art roll

- demon art roll ;code factionDemon3 - demon art roll

- demon art roll ;code factionDemon4 - demon art roll

- demon art roll ;code factionDemon5 - demon art roll

- demon art roll ;code favoriteSU1 - mark roll

- mark roll ;code favoriteSU2 - mark roll

- mark roll ;code favoriteSU3 - mark roll

- mark roll ;code favoriteSU4 - mark roll

- mark roll ;code favoriteSU5 - mark roll

- mark roll ;code Flashclan1 - clan roll

- clan roll ;code Flashclan2 - clan roll

- clan roll ;code Flashclan3 - clan roll

- clan roll ;code Flashclan4 - clan roll

- clan roll ;code Flashclan5 - clan roll

- clan roll ;code freezyClan1 - clan roll

- clan roll ;code freezyClan2 - clan roll

- clan roll ;code freezyMark1 - mark roll

- mark roll ;code freezyMark2 - mark roll

- mark roll ;code g4mbitBreath1 - breathing roll

- breathing roll ;code g4mbitBreath2! - breathing roll

- breathing roll ;code g4mbitClan1! - clan reroll

- clan reroll ;code g4mbitClan2! - clan reroll

- clan reroll ;code g4mbitDemon1! - demon art roll

- demon art roll ;code g4mbitDemon2! - demon art roll

- demon art roll ;code g4mbitRace1! - race reroll

- race reroll ;code g4mbitRace2! - race reroll

- race reroll ;code gogrindb0ss - drop boost

- drop boost ;code hall0wrace1 - race roll

- race roll ;code hall0wrace2 - race roll

- race roll ;code hall0wrace3 - race roll

- race roll ;code hall0wrace4 - race roll

- race roll ;code hall0wrace5 - race roll

- race roll ;code HEHERACE1 - race roll

- race roll ;code HEHERACE2 - race roll

- race roll ;code HEHERACE3 - race roll

- race roll ;code HEHERACE4 - race roll

- race roll ;code hiMark1! - Slayer Mark reroll

- Slayer Mark reroll ;code hiMark2! - Slayer Mark reroll

- Slayer Mark reroll ;code hiMark3! - Slayer Mark reroll

- Slayer Mark reroll ;code hiMark4! - Slayer Mark reroll

- Slayer Mark reroll ;code hiMark5! - Slayer Mark reroll

- Slayer Mark reroll ;code hmmClan1 - clan roll

- clan roll ;code hmmClan2 - clan roll

- clan roll ;code hmmClan3 - clan roll

- clan roll ;code hmmClan4 - clan roll

- clan roll ;code iLikeSU1 - mark roll

- mark roll ;code iLikeSU2 - mark roll

- mark roll ;code kamadomaybe1 - clan roll

- clan roll ;code kamadomaybe2 - clan roll

- clan roll ;code lottaAir1 - breathing roll

- breathing roll ;code lottaAir2 - breathing roll

- breathing roll ;code lottaBDAs1 - demon art roll

- demon art roll ;code lottaBDAs2 - demon art roll

- demon art roll ;code markkNEW1 - mark roll

- mark roll ;code markkNEW2 - mark roll

- mark roll ;code markkNEW3 - mark roll

- mark roll ;code markkNEW4 - mark roll

- mark roll ;code markkNEW5 - mark roll

- mark roll ;code mondayBDA1 - demon art roll

- demon art roll ;code mondayBDA2 - demon art roll

- demon art roll ;code mondayBreath1 - breathing roll

- breathing roll ;code mondayBreath2 - breathing roll

- breathing roll ;code mondayClan1 - clan roll

- clan roll ;code mondayClan2 - clan roll

- clan roll ;code mondayMark1 - mark roll

- mark roll ;code mondayMark2 - mark roll

- mark roll ;code mondayRace1 - race roll

- race roll ;code mondayRace2 - race roll

- race roll ;code n3wmark1 - Slayer Mark roll

- Slayer Mark roll ;code n3wmark2 - Slayer Mark roll

- Slayer Mark roll ;code n3zukoBDA1 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA10 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA2 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA3 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA4 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA5 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA6 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA7 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA8 - demon art roll

- demon art roll ;code n3zukoBDA9 - demon art roll

- demon art roll ;code nEw_Mark1 - mark roll

- mark roll ;code nEw_Mark2 - mark roll

- mark roll ;code nEw_Mark3 - mark roll

- mark roll ;code nEw_Mark4 - mark roll

- mark roll ;code nEw_Mark5 - mark roll

- mark roll ;code newC0L0R1 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code newC0L0R2 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code newC0L0R3 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code newC0L0R4 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code newC0L0R5 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code nichiC0L0R1 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code nichiC0L0R2 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code nichiC0L0R3 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code nichiC0L0R4 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code nichiC0L0R5 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code noPointz1! - stat point reset

- stat point reset ;code noPointz2! - stat point reset

- stat point reset ;code noPointz3! - stat point reset

- stat point reset ;code noPointz4! - stat point reset

- stat point reset ;code noPointz5! - stat point reset

- stat point reset ;code pointz_ded - point reset

- point reset ;code pointzResett1 - point reset

- point reset ;code pointzResett2 - point reset

- point reset ;code pointzResett3 - point reset

- point reset ;code pointzResett4 - point reset

- point reset ;code pointzResett5 - point reset

- point reset ;code pointzzGOGO - stat reset

- stat reset ;code pointzzzR3S3T - stat reset

- stat reset ;code prayformark1 - mark roll

- mark roll ;code prayformark2 - mark roll

- mark roll ;code puppy01 - race roll

- race roll ;code puppy02 - race roll

- race roll ;code racBREATH1 - breathing roll

- breathing roll ;code racBREATH2 - breathing roll

- breathing roll ;code racBREATH3 - breathing roll

- breathing roll ;code racBREATH4 - breathing roll

- breathing roll ;code racBREATH5 - breathing roll

- breathing roll ;code race190k1 - race roll

- race roll ;code race190k2 - race roll

- race roll ;code raceBeast1 - race roll

- race roll ;code raceBeast10 - race roll

- race roll ;code raceBeast2 - race roll

- race roll ;code raceBeast3 - race roll

- race roll ;code raceBeast4 - race roll

- race roll ;code raceBeast5 - race roll

- race roll ;code raceBeast6 - race roll

- race roll ;code raceBeast7 - race roll

- race roll ;code raceBeast8 - race roll

- race roll ;code raceBeast9 - race roll

- race roll ;code raceCar1! - race roll

- race roll ;code raceCar2! - race roll

- race roll ;code raceCar3! - race roll

- race roll ;code raceCar4! - race roll

- race roll ;code raceCar5! - race roll

- race roll ;code racehehe1 - race roll

- race roll ;code racehehe2 - race roll

- race roll ;code raid_dr0pp - 15-minute drop rate boost

- 15-minute drop rate boost ;code resetUrStatz! - stat reset

- stat reset ;code robloxD0wn1 - demon art roll

- demon art roll ;code robloxD0wn2 - demon art roll

- demon art roll ;code robloxD0wn3 - demon art roll

- demon art roll ;code robloxD0wn4 - demon art roll

- demon art roll ;code robloxD0wn5 - demon art roll

- demon art roll ;code rrace1! - race roll

- race roll ;code rrace10! - race roll

- race roll ;code rrace2! - race roll

- race roll ;code rrace3! - race roll

- race roll ;code rrace4! - race roll

- race roll ;code rrace5! - race roll

- race roll ;code rrace6! - race roll

- race roll ;code rrace7! - race roll

- race roll ;code rrace8! - race roll

- race roll ;code rrace9! - race roll

- race roll ;code s0rryBreathe1 - breathing roll

- breathing roll ;code s0rryBreathe2 - breathing roll

- breathing roll ;code s0rryBreathe3 - breathing roll

- breathing roll ;code s0rryBreathe4 - breathing roll

- breathing roll ;code s0rryBreathe5 - breathing roll

- breathing roll ;code s0rryDem0n1 - demon art roll

- demon art roll ;code s0rryDem0n2 - demon art roll

- demon art roll ;code s0rryDem0n3 - demon art roll

- demon art roll ;code s0rryDem0n4 - demon art roll

- demon art roll ;code santa_Clan1 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan10 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan2 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan3 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan4 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan5 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan6 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan7 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan8 - clan roll

- clan roll ;code santa_Clan9 - clan roll

- clan roll ;code slayerBREATH1 - breathing roll

- breathing roll ;code slayerBREATH2 - breathing roll

- breathing roll ;code slayerBREATH3 - breathing roll

- breathing roll ;code slayerBREATH4 - breathing roll

- breathing roll ;code slayerBREATH5 - breathing roll

- breathing roll ;code slayerTime1 - breathing roll

- breathing roll ;code slayerTime2 - breathing roll

- breathing roll ;code so_cold1 - race roll

- race roll ;code so_cold2 - race roll

- race roll ;code sozcl4n1 - clan reroll

- clan reroll ;code sozcl4n2 - clan reroll

- clan reroll ;code sozcl4n3 - clan reroll

- clan reroll ;code sozcl4n4 - clan reroll

- clan reroll ;code sozcl4n5 - clan reroll

- clan reroll ;code sozr4ce1 - race roll

- race roll ;code sozr4ce2 - race roll

- race roll ;code sozr4ce3 - race roll

- race roll ;code sozr4ce4 - race roll

- race roll ;code sozr4ce5 - race roll

- race roll ;code sp00kypower1! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower10! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower2! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower3! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower4! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower5! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower6! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower7! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower8! - breathing roll

- breathing roll ;code sp00kypower9! - breathing roll

- breathing roll ;code sundayV1be1 - breathing roll

- breathing roll ;code sundayV1be2 - breathing roll

- breathing roll ;code sundayV1be3 - breathing roll

- breathing roll ;code sundayV1be4 - breathing roll

- breathing roll ;code sundayV1be5 - breathing roll

- breathing roll ;code superId0l1 - breathing roll

- breathing roll ;code superId0l2 - breathing roll

- breathing roll ;code superId0l3 - breathing roll

- breathing roll ;code superId0l4 - breathing roll

- breathing roll ;code sw4mpDemon1 - demon art roll

- demon art roll ;code sw4mpDemon2 - demon art roll

- demon art roll ;code sw4mpDemon3 - demon art roll

- demon art roll ;code sw4mpDemon4 - demon art roll

- demon art roll ;code sw4mpDemon5 - demon art roll

- demon art roll ;code swmpRACE1 - race roll

- race roll ;code swmpRACE2 - race roll

- race roll ;code swmpRACE3 - race roll

- race roll ;code swmpRACE4 - race roll

- race roll ;code swmpRACE5 - race roll

- race roll ;code swordCOLOR1 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code swordCOLOR2 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code swordCOLOR3 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code swordCOLOR4 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code swordCOLOR5 - Nichirin roll

- Nichirin roll ;code tanjiroBREATH1 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH10 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH2 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH3 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH4 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH5 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH6 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH7 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH8 - breathing roll

- breathing roll ;code tanjiroBREATH9 - breathing roll

- breathing roll ;code th00nderMark1 - mark roll

- mark roll ;code th00nderMark2 - mark roll

- mark roll ;code th00nderMark3 - mark roll

- mark roll ;code th00nderMark4 - mark roll

- mark roll ;code th00nderMark5 - mark roll

- mark roll ;code theWok1 - breathing roll

- breathing roll ;code theWok2 - breathing roll

- breathing roll ;code thunderART1 - demon art roll

- demon art roll ;code thunderART2 - demon art roll

- demon art roll ;code thunderART3 - demon art roll

- demon art roll ;code thunderART4 - demon art roll

- demon art roll ;code thunderART5 - demon art roll

- demon art roll ;code trick0rclan1 - clan roll

- clan roll ;code trick0rclan2 - clan roll

- clan roll ;code trick0rclan3 - clan roll

- clan roll ;code trick0rclan4 - clan roll

- clan roll ;code trick0rclan5 - clan roll

- clan roll ;code weareb4ck1 - breathing roll

- breathing roll ;code weareb4ck2 - breathing roll

- breathing roll ;code weareb4ck3 - breathing roll

- breathing roll ;code weareb4ck4 - breathing roll

- breathing roll ;code weareb4ck5 - breathing roll

- breathing roll ;code winterMark1 - mark roll

- mark roll ;code winterMark10 - mark roll

- mark roll ;code winterMark2 - mark roll

- mark roll ;code winterMark3 - mark roll

- mark roll ;code winterMark4 - mark roll

- mark roll ;code winterMark5 - mark roll

- mark roll ;code winterMark6 - mark roll

- mark roll ;code winterMark7 - mark roll

- mark roll ;code winterMark8 - mark roll

- mark roll ;code winterMark9 - mark roll

- mark roll ;code winterR4ce1 - race roll

- race roll ;code winterR4ce10 - race roll

- race roll ;code winterR4ce2 - race roll

- race roll ;code winterR4ce3 - race roll

- race roll ;code winterR4ce4 - race roll

- race roll ;code winterR4ce5 - race roll

- race roll ;code winterR4ce6 - race roll

- race roll ;code winterR4ce7 - race roll

- race roll ;code winterR4ce8 - race roll

- race roll ;code winterR4ce9 - race roll

- race roll ;code wintryd3mon1 - demon art roll

- demon art roll ;code wintryd3mon2 - demon art roll

- demon art roll ;code xmas_clan1 - clan roll

- clan roll ;code xmas_clan2 - clan roll

- clan roll ;code xmasMark1 - mark roll

- mark roll ;code xmasMark2 - mark roll

- mark roll ;code yessirP0WER1 - breathing roll

- breathing roll ;code yessirP0WER2 - breathing roll

- breathing roll ;code yessirrBDA1 - demon art roll

- demon art roll ;code yessirrBDA2 - demon art roll

- demon art roll ;code ZAMNN1 - race roll

- race roll ;code ZAMNN2 - race roll

- race roll ;code zenitsuBreath1 - breathing roll

- breathing roll ;code zenitsuBreath2 - breathing roll

- breathing roll ;code zenitsuBreath3 - breathing roll

- breathing roll ;code zenitsuBreath4 - breathing roll

- breathing roll ;code zenitsuBreath5 - breathing roll

- breathing roll ;code ZYZZRACE1 - race roll

- race roll ;code ZYZZRACE2 - race roll

- race roll ;code ZYZZRACE3 - race roll

- race roll ;code ZYZZRACE4 - race roll

- race roll ;code ZYZZRACE5 - race roll

- race roll ;code zzzzRace1 - race roll

- race roll ;code zzzzRace2 - race roll

- race roll ;code zzzzRace3 - race roll

- race roll ;code zzzzRace4 - race roll

- race roll ;code zzzzRace5 - race roll

What are Slayers Unleashed codes?

All these codes for Slayers Unleashed will get players rolls, resets, or rerolls for their game, as well as power-ups or EXP boosts.

Codes will be created by the game developers, and given out every so often - so keep checking back here to see if any new ones have popped up.

How do I redeem codes in Slayers Unleashed codes?

Redeeming the codes is simple. Open the game, and then open the chat box. Paste or type the code in, hit enter, and reap your rewards.

If you try and redeem a code that doesn't work, chances are it will have expired.

